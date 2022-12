Problemi fisici ed emotivi, ma Correa sa di essere ancora in debito con l’Inter

La delusione per il Mondiale sfumato all'ultimo rischia di aggiungersi ai tanti problemi fisici che hanno condizionato l'avventura all'Inter di Joaquin Correa . L'attaccante argentino, come scrive La Gazzetta dello Sport, sa che è chiamato a dare segnali importanti in questa seconda parte di stagione:

"Il Tucu si trova di fronte a un doppio recupero: fisico, per il problema al ginocchio da risolvere, ed emotivo, perché il Tucu deve ancora assorbire la botta per aver visto sfumare il Mondiale proprio sul più bello, quando era già in Qatar con Messi e compagnia. Gli acciacchi, da qui alla ripresa del campionato saranno già un ricordo, ma con l'amarezza per il forfait mondiale toccherà conviverci e farsene una ragione, magari trovando proprio nella maglia nerazzurra quella spinta motivazionale necessaria per ripartire di slancio anche in albiceleste. Il Tucu, d'altra parte, sa anche di essere ancora in debito con l'Inter e con Inzaghi dopo una stagione e mezza a Milano al di sotto delle aspettative. La voglia di riscatto e l'ambizione di vestire finalmente un ruolo da protagonista in nerazzurro, in teoria, possono aiutare".