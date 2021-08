Correa, l’Inter ha pescato il jolly: più di una riserva, può giocare con chiunque

Debutto in nerazzurro da sogno per l'attaccante argentino, che contro il Verona ha messo a segno una doppietta

Un esordio del genere, probabilmente, non se lo aspettava nessuno: entrato in campo a un quarto d'ora dalla fine, con il risultato fermo sul'1-1, Joaquin Correa ha bagnato il suo debutto con la maglia dell'Inter con una doppietta che ha regalato il successo ai nerazzurri. Una prima da sogno, che certifica l'importanza che il Tucu potrà avere nel corso della stagione, come scrive il Corriere della Sera:

"L'Inter e Inzaghi hanno pescato il jolly. Joaquin Correa non poteva sognare esordio migliore, doppietta di testa e di piede e saluti a chi pensava fosse una semplice riserva. Il Tucu partirà spesso dalla panchina è vero, ma è l'arma in più dei campioni d'Italia che sembrano aver assorbito senza traumi le cessioni di Lukaku e Hakimi. [...] Con lui l'attacco è pieno di soluzioni, può sposarsi con chiunque. Con Dzeko e soprattutto con Lautaro, argentino come lui e compagno di Nazionale. A ottobre 2020 Correa segna a La Paz un gol storico nelle qualificazioni mondiali, che ridà all'Argentina la vittoria in Bolivia dopo 15 anni: 1-2, reti di Lautaro e del Tucu, su assist del nerazzurro. Una coppia segnata dal destino, tanto da vincere in estate la Copa America".