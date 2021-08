Correa: “Sognavo un esordio così, sentito subito l’affetto dei tifosi. Gol? Ha fatto tutto…”

Le parole del nuovo giocatore nerazzurro al suo esordio

Joaquin Correa, contro il Verona, porta a casa una serata e un esordio da incorniciare: "Non mi sarei mai immaginato un esordio così. Lo sognavo. E' stato veramente un bellissimo esordio, quindi sono contento. Mi sento bene, mi sono preparato bene. Sono contento per aver contribuito in questa partita. Grazie ai miei compagni che mi hanno aiutato in questi due giorni. Mi sono integrato subito, mi hanno fatto sentire subito bene. Questo ti aiuta tanto. Ti aiuta a inserirti più velocemente. Mi sono trovato bene, avremo tempo per conoscerci. Penso che ci troveremo bene, sono tutti ragazzi che vogliono inseguire un obiettivo e portare l'Inter al massimo. Non ho una posizione preferita, sono una seconda punta, posso fare anche la prima. Mi piace far giocare bene i miei compagni. Ho sentito subito l'affetto dei tifosi dell'Inter, anche per strada mi dicevano di venire e di sognare insieme. Assist Darmian? Ha fatto tutto lui, ho messo solo la testa. Lui ha fatto una corsa incredibile. Ha corso tutta la partita, gli faccio i complimenti a lui e alla squadra. Inzaghi? Mi ha voluto tanto, sa cosa posso dargli. Abbiamo sofferto e avuto qualche gioia bella alla Lazio. Continuerò a cercare di fare il massimo".