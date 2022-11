Argentina: Correa escluso dai Mondiali. Scaloni ha scelto il sostituto

Destino comune quello di due giocatori argentini che giocano in Italia. Nicolás González e Joaquín Correa sono stati esclusi dai convocati per il Mondiale quando avevano già strappato il pass per la Coppa del Mondo. La decisione di Scaloni è irrevocabile: il ct non vuole correre rischi e vuole che i suoi calciatori siano pronti al cento per cento per la competizione in Qatar.