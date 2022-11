UFFICIALE / Correa, niente Mondiali: Scaloni lo esonera per infortunio

Il giocatore nerazzurro non è al massimo e il ct non vuole correre alcun rischio per questo ha deciso di sostituirlo con un altro calciatore

Eva A. Provenzano

Una delusione davvero cocente per il Tucu Correa. L'attaccante dell'Inter era tra i convocati del Mondiale in Qatar e aveva anche segnato nell'amichevole dell'Argentina contro gli Emirati. Ma nelle scorse ore lo staff medico era in allarme perché il giocatore nerazzurro aveva manifestato un problema al ginocchio sinistro. Evidentemente le sue condizioni fisiche non hanno dato certezze a Scaloni che, per non correre rischi, ha deciso di esonerarlo e di sostituirlo con un altro calciatore.

"Il giocatore sarà esonerato dalla rosa dei Mondiali per infortunio. Il sostituto sarà informato nelle prossime ore", si legge in un tweet della Federazione argentina che esclude quindi per volere del ct il giocatore dalla Coppa del Mondo. Proprio l'allenatore aveva spiegato che avrebbe preso in considerazione qualche cambio nella sua rosa se, all'ultimo momento, qualcuno avesse avuto problemi fisici.