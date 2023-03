CorSera – Inter, c’è una sola parola d’ordine per la sfida di Oporto

"È vero che qui non ha vinto nemmeno l’armata di Napoleone ma a Simone Inzaghi e alla sua Inter basta più modestamente un pareggio per tornare dodici anni dopo fra le migliori otto d’Europa". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito alla sfida che attende l'Inter ad Oporto. Un match che vale 20 mln di euro, cifra che l'Inter incasserebbe in caso di passaggio del turno.

"La parola d’ordine a conti fatti è una sola, ma contiene tutto, in campo e fuori: l’Inter ha bisogno di equilibrio, nelle valutazioni di una stagione stranissima, scombussolata dalla sosta invernale, dagli infortuni di Brozovic e Lukaku e anche da una lotta scudetto finita già a febbraio. Ancora più pressante stasera sarà l’esigenza di non perdere la testa e le distanze in campo, anche per non subire l’ennesimo gol in contropiede e per sfruttare la rete di vantaggio, cercando di stanare il Porto, una squadra che ti aggredisce e non ama gestire il pallone, quindi concede sempre qualcosa", rimarca poi il quotidiano.