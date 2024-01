CorSport: “L’Inter stavolta ha vinto soffrendo. La Fiorentina avrebbe meritato di più”

"Un Toro e tanta compattezza per il sorpasso. Dalla Supercoppa in Arabia Saudita al derby d’Italia, passando per Firenze. Quinta vittoria di fila nel 2024. L’Inter, con una partita in meno, si è ripresa il comando della classifica e ha scavalcato la Juve, attesa domenica prossima a San Siro: dal temuto meno 4 a più 1. L’ha risolta un colpo di testa di Lautaro, 19 gol in altrettante presenze di campionato, e una prova di forza nella gestione del pallone: non solo finalizzatore, ma regista offensivo. La risposta più convincente a Vlahovic, che sta tenendo aperto il campionato. Nico Gonzalez, l’altro argentino, ha fallito il rigore del possibile pareggio a un quarto d’ora dalla fine". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport che descrive la vittoria dell'Inter a Firenze. Tre punti fondamentali nella corsa scudetto, anche in vista di Inter-Juve di domenica prossima.