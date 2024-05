Tiene banco in casa Inter la questione legata al rinnovo di contratto di Lautaro Martinez, in scadenza a giugno 2026, di cui si discute da molto tempo ma che ancora non è arrivato. Scrive in merito il Corriere dello Sport: "Un nuovo incontro tra le parti non è certo che avvenga già in settimana (ma non è da escludere a priori), visto che non c’è urgenza assoluta rispetto a un contratto in scadenza nel 2026 ed essendo ancora in corso l’insediamento definitivo della nuova proprietà. Di certo ci si aspetta che il centravanti di Bahia Blanca, attraverso l’agente Camano, venga incontro alle necessità del club. Per il nuovo accordo fino al 2029 si potrà arrivare in doppia cifra, attorno ai 10 milioni, soltanto attraverso i bonus concordati tra le parti".