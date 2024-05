Intervenuto sul palco nel corso della festa degli Inter Club, Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni. "Credo che l'Inter sia da considerare una delle squadre più forti al mondo. Da parte nostra c'è grande impegno perché insieme possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Nel calcio non bisogna avere paura, lotteremo per ottenere il massimo l'anno prossimo, è un impegno che mi sento di prendere. Posso garantirvi che ci sarà continuità. Volevo dire a tutti quelli che parlano male di noi sono spinti dalla cultura dell'invidia e diffondono notizie tendenziose che voglio fare passare l'Inter come una società allo sbando che invece è una società viva e vegeta e in grande salute".