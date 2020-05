Cottarelli: “Chiesa all’Inter? Per me sarebbe più importante non dare Lautaro al Barça”

Intervistato da Radio Bruno, Carlo Cottarelli, economista ed ex Premier incaricato, nonché grande tifoso dell’Inter, ha parlato delle possibili mosse del mercato nerazzurro in entrata e in uscita, con i nomi di Chiesa e Lautaro Martinez in primo piano. Ecco le sue dichiarazioni:

“Federico Chiesa all’Inter? Non mi piace tanto parlare dei singoli. Se devo fare un’eccezione, diciamo che la priorità per me sarebbe tenere Lautaro Martinez e non darlo al Barcellona“.

(Fonte: Viola News)