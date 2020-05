Olè: “Lautaro sarà del Barcellona. Affare più caro di sempre per un argentino, i dettagli”

Lautaro Martinez si avvicina a grandi passi a vestire la maglia del Barcellona. E’ quanto filtra infatti anche dall’Argentina. Secondo quanto confidato da alcune fonti spagnole al quotidiano Olé, il centravanti dell’Inter è ormai davvero molto vicino alla maglia blaugrana. Considerando la grande rilevanza economica dell’affare, ci sono ancora diversi dettagli da sistemare: ma nelle ultime ore, riporta il quotidiano argentino, gli ultimi club stanno lavorando per limarli.

Sembra dunque mancare sempre meno per la chiusura. L’affare, però, non verrà formalizzato fino alla ripresa dei campionati e fino a che non siano giocate la Champions League e l’Europa League, nonostante i negoziati siano nella fase finale. La clausola rescissoria di 111 milioni sarà dunque abbassata con un giocatore inserito nella trattativa e Olé fa i nomi di Vidal, Rakitic e Semedo. Lautaro sarà dunque l’affare argentino più costoso di sempre.