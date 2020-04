Barcellona, da Coutinho un tesoretto per Lautaro: l’Inter attende un nuovo rilancio

Il Barcellona rimane pienamente in corsa per Lautaro Martinez: l’attaccante argentino rimane il primo obiettivo di mercato dei catalani, ma l’Inter non intende fare sconti e accettare le condizioni poste dai blaugrana. Un assist al club blaugrana potrebbe arrivare dall’Inghilterra: il Chelsea, infatti, sarebbe interessato a Philippe Coutinho, destinato a tornare in Spagna al termine del prestito al Bayern Monaco.

Dalla cessione del brasiliano, come sottolinea Tuttosport, potrebbero arrivare i soldi per un nuovo rilancio per l’attaccante nerazzurro: “Il Barcellona sa bene che recuperare i 120 milioni (bonus esclusi) investiti su di lui sarà impossibile. Tuttavia, non ha nessuna intenzione di svenderlo e, per questa ragione, ha fissato un prezzo: per portarlo via dal Camp Nou ci vorranno, almeno, 80 milioni. Una cifra che, in ottica Lautaro, rappresenterebbe un’ottima base di partenza“.