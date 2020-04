Sport – Barcellona, tesoretto in arrivo per Lautaro: il Chelsea accelera per Coutinho

Philippe Coutinho è pronto a lasciare definitivamente il Barcellona e regalare un tesoretto al club blaugrana, pronto per essere reinvestito nell’operazione Lautaro Martinez con l’Inter.

Secondo quanto riferisce il quotidiano catalano Sport, il Chelsea ha accelerato nelle ultime ore per il trequartista brasiliano dopo il no del Bayern Monaco sul riscatto fissato a 120 milioni: i Blues stanno trattando con i blaugrana e vogliono riportare in Premier League l’ex nerazzurro, che già da settimane ha fatto sapere di voler tornare a giocare in Inghilterra.

La trattativa parte da una base di 90 milioni di euro, cifra che consentirebbe al Barcellona di non fare una minusvalenza: Coutinho è arrivato al Camp Nou nel gennaio 2018 dal Liverpool per 120 milioni di euro. Secondo il quotidiano, al momento il Chelsea gioca al ribasso, forte della volontà del calciatore e della necessità del club catalano di vendere per poi andare all’assalto di Lautaro Martinez.