Covid, Khedira: “Le dichiarazioni di Kimmich? Non mette in pericolo nessuno. Lasciamo…”

L'ex centrocampista bianconero commenta la decisione del giocatore del Bayern di non vaccinarsi contro il covid

In Germania ha fatto molto discutere la decisione di Joshua Kimmich di non vaccinarsi contro il covid. Intervistato dalla Bild, Sami Khedira commenta così la decisione del giocatore del Bayern Monaco: "Diciamo sempre che non c'è la vaccinazione obbligatoria e che ognuno è libero di scegliere. E se qualcuno non lo vuole fare, dovresti rispettarlo anche tu. Anche lui deve convivere con alcune regole".

"È la sua opinione personale, lo ha comunicato chiaramente. Puoi essere pro o contro. Anche io sono vaccinato. Ne stiamo discutendo da più di una settimana. Lasciamo stare il ragazzo. Ha fatto una dichiarazione. Vive molto diligentemente, lo so. Dovremmo valutare i suoi successi e sono fantastici. Non è sicuramente un negazionista del coronavirus o va contro la vaccinazione, lo ha chiarito molto chiaramente. È ancora un po' insicuro. Non è un mostro. Non mette in pericolo nessuno".