Covid, in Germania Kimmich è un caso: “Ecco perché non mi sono vaccinato”

Il giocatore del Bayern Monaco spiega la decisione di non fare il vaccino contro il covid

Ad oggi sono molti i casi di giocatori che non hanno ancora fatto il vaccino contro il covid. È il caso di Joshua Kimmich che al termine della gara contro l'Hoffenheim, spiega le ragioni del suo rifiuto. "Perché voglio aspettare quando ci saranno studi a lungo termine. Tuttavia, sono consapevole della mia responsabilità. Certo, segue tutte le regole come il distanziamento o lavarsi spesso le mani".

"Ci sono solo "vaccinati" o "non vaccinati ". E "non vaccinati" spesso significa che sei in qualche modo un negazionista o sei contro i vaccini. Ma penso che ci siano altre persone a casa che hanno solo qualche preoccupazione riguardo alla vaccinazione, qualunque siano le loro ragioni . E penso che anche questo dovrebbe essere rispettato. Soprattutto finché si rispettano le misure anti covid. Ho spesso la sensazione nella nostra società che se non sei vaccinato, in qualche modo vieni attaccato".