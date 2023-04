Cremona: “Inter, serve una magia per la Champions. Lukaku pesante, sembra Adriano”

Il noto comico ha parlato così a poche ore dalla sfida di Champions League tra Benfica e Inter: "Lukaku ha fatto indigestione di panzerotti?"

Alessandro Cosattini

Raul Cremona commenta la stagione dell’Inter a Tuttosport. Il noto comico ha parlato così a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Benfica: “Tic, tic, tic, Onana. Tic, tic, tic, Onana. Possiamo andare avanti così? Questo per me non è calcio. Oggi l’unica magia sarebbe quella di comprare dei giocatori da Inter. Non ne conosco altre… Diciamola tutta: stiamo soffrendo come pochi. È un campionato che ci sta riservando poche soddisfazioni dove stiamo perdendo davvero troppe partite”.

Però c’è la Champions: si aspettava di arrivare fino a quarti?

«Siamo una bella squadra, abbiamo dei giocatori forti. Abbiamo tutto quello che serve per fare bene, anche contro il Benfica. Io ci credo…».

Sembrava di no…

«Siamo come un bell’uomo, che ha tanti pregi ma in ordine sparso. Qui è la stessa cosa: siamo una squadra con tanti pregi ma con qualche difetto e con qualcosa che non funziona».

Per esempio?

«Per esempio Lautaro e Lukaku perché non girano? Prima facevamo scintille, ora no. Forse perché Romelu si è appesantito? Ha fatto indigestione di panzerotti? Ha messo su quei 5 chili. Mi sembra di rivedere Adriano, l’Imperatore: stoppa la palla, si gira ma ormai hanno fatto tutti la doccia…».

Preoccupato anche per il campionato?

«Oggi l’Inter rischia di uscire dalle prime quattro. Un rischio da evitare ma che si sta ripetendo. Come un anno fa. Eravamo avanti, potevamo vincere il campionato. Poi abbiamo cominciato a pareggiare fino alla tragica notte di Bologna. Adesso sta succedendo la stessa cosa: si perde, si pareggia e ci stiamo allontanando dalla vetta».

La responsabilità è sempre di Inzaghi?

«Se fossi nell’allenatore farei dei cambi. Per me Bellanova merita maggior spazio. Lo meriterebbe come Asllani. La fascia destra la vedo come una nostra debolezza e lui non sta facendo niente per cercare qualche soluzione. Si affida sempre agli stessi giocatori mettendone da parte altri».

Dumfries bocciato?

«Basta puntare su Dumfries, non è una garanzia per l’Inter come non lo è Gosens».

Deluso anche da Gosens?

«Una volta c’era Ivan Perisic che apriva dall’altra parte. Ora di là non si apre, di qui con Dumfries nemmeno. Stiamo continuando a cercare dei gol che Lautaro non ci dà con continuità, che Lukaku non ci riesce più a fare. Da quando è tornato da Londra è irriconoscibile…».

Quale sarebbe la grande vittoria quest’anno dell’Inter?

«Vincere la Coppa Italia. Mi viene voglia di dire anche riuscire ad arrivare tra le prime quattro, qualificarsi alla prossima Champions».

E questa di Champions?

«Dovremo fare una nuova magia…».