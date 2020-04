Crespo: “Orge? C’erano sempre tante ragazze. Dovevo andare al Real, ma l’Inter…”

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha detto che Lautaro deve restare all’Inter. Dove lui ha giocato dal 2002, l’anno nel quale è sbarcato a Milano per sostituire Ronaldo: «Giocavo con la Lazio, il Real Madrid doveva scegliere tra me e Ronaldo. Alla fine presero lui e io andai all’Inter. Nel 2009, primo anno di Mourinho a Milano, stava per succedere di nuovo ma al Real mi offrirono solo sei mesi di contratto e ho detto no».

L’ex attaccante argentino ha anche fatto rivelazioni sulla sua vita privata nell’intervista concessa a Marca: «Le orge? C’è poco da dire, c’erano sempre tante ragazze. Ho iniziato nel grande calcio a 18 anni e ho conosciuto mia moglie quando ne avevo 27. A casa non avevo mai presentato una fidanzata. Ero single, famoso, giovane, avevo tanti soldi e ho sfruttato tutti i privilegi. Ho vissuto un sacco di esperienze. Con le tv i soldi sono arrivati nel calcio e di conseguenza sono arrivati fama, soldi e donne. Ma vedo che i calciatori di oggi pensano a queste cose come priorità. Mia moglie è l’amore della mia vita, con lei ho desiderato avere una famiglia».

