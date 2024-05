"Si sta chiudendo come merita l’era dell’Allegri bis alla Juventus. Senza dignità sportiva e senza un briciolo di decenza. Qualcuno si è dimenticato che lavora per la Juve e la busta paga bianconera pesa come un macigno. Puoi non vincere lo scudetto, ci mancherebbe, e va bene che hai anche la testa alla Coppa Italia ma non puoi fare queste figure contro la Salernitana e non vincere in casa. Per la cronaca, ad oggi, la Salernitana sta battendo il record del Pescara. Mai nessuno ha fatto meno di 18 punti in serie A".