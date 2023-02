Criscitiello: “De Rossi? L’hanno definito allenatore del futuro, in realtà…”

"Penso che nel calcio si debba parlare un po' meno e fare più fatti. Si è decantato De Rossi per tre anni, dicendo che lo voleva mezza Europa perchè aveva idee geniali e pazzesche... ma non aveva mai allenato. Io penso che potrà diventare un ottimo allenatore, ma prima facciamolo allenare. De Rossi è stato esonerato per due motivi: per i risultati e per le dichiarazioni che non sono piaciute.