Inter, Criscitiello: “Marotta grande dirigente, ma su Skriniar ha sbagliato”

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato così della gestione dell'Inter sulla questione legata a Milan Skriniar: "Marotta sulla trattativa Skriniar ha sbagliato: resta un grande dirigente, nella sua carriera non ha sbagliato ma in questa occasione ha fallito. Hanno tirato troppo per le lunghe la questione rinnovo. Bisogna avere il coraggio di criticare anche un grande dirigente: in questo caso ha sbagliato".