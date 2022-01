Criscitiello: “Mourinho la più grande delusione degli ultimi anni. Solo cinema, in campo…”

Nel suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello ha criticato pesantemente l'operato di Josè Mourinho sulla panchina della Roma

"Mourinho ha confermato quello che con i miei occhi avevo visto tre giorni prima a San Siro. Mourinho è la più grande delusione degli ultimi anni del calcio italiano. E' lì per nome e curriculum, per il resto riesce solo a fare cinema nelle conferenze stampa ma di gioco non c'è neanche un accenno. A dicembre ho messo 4 a Mourinho e i romanisti si sono indignati. Questo non lo capisco. Per molto meno i tifosi della Roma facevano le rivoluzioni, a Mou viene concessa una American Express illimitata. Puoi strisciare quanto vuoi che non finisce mai il credito. Invece Mourinho non è una American Express ma una prepagata quasi scaduta. Ha perso con tutte le big, con Juve e Milan si è fatto due giri di giostra, ha pareggiato solo con il Napoli, vinto solo a Bergamo e fatto figuracce storiche nell'Europa di serie C".