Mourinho: “Non critico individualmente, ma potrei. Quando siamo nella m…”

Alessandro Cosattini

A DAZN, José Mourinho ha commentato così il ko della sua Roma contro la Juventus nel match dell'Olimpico: “Cos’è successo? Non voglio criticare, non individualmente. Purtroppo potevo farlo. 70 minuti di controllo assoluto, la squadra ha giocato veramente bene, con mentalità di fare gioco. Siamo entrati bene nel primo e secondo tempo, con voglia e organizzazione di gioco, con controllo. Abbiamo fatto molto bene, dopo siamo crollati psicologicamente. Il 3-2 mi ammazza, Felix ha fatto una partita straordinaria per un bambino offensivamente, difensivamente. Finisce il suo gioco con uno sprint con Cuadrado, lo cambio e chi entra nel primo minuto sbaglia (Shomurodov, ndr). Problema del 3-2? Nessuno, siamo in vantaggio. Per loro invece sì, è venuta fuori la fragilità psicologica, la paura, i complessi.

L’anno scorso non abbiamo vinto con le big, quest’anno è difficile, anche se col Milan c’è qualcosa di più del gioco. Non voglio dimenticare: critichiamo sempre gli arbitri quando non siamo contenti. Oggi mi pare giusto dire che Massa ha fatto un lavoro fantastico, ha controllato bene, il rigore non l’ho visto ma sicuramente c’era. La mia squadra quando è già nella m… si rialza, vedo un carattere di gente buona poi. In questo spogliatoio c’è solo gente buona. Ho già detto ai ragazzi che al 70’ la partita era straordinaria, poi son venute fuori tutte le cose negative che abbiamo, anche limitazioni in panchina. Maitland-Niles è arrivato, uno arriverà settimana prossima, avevo fuori Zaniolo, El Sha, Mancini e Karsdorp. Ci vuole una panchina che possa giocare a questo livello. Non sono abituato a questo profilo di squadra, ma sono qui per aiutare i ragazzi a migliorare.

Felix esterno per sfruttare più il lato di Cuadrado? Giocava sul sintetico a Trigoria contro i Primavera tre mesi fa. È umile, vuole imparare, tatticamente ha bisogno di cose semplici da fare. Dev’essere tutto facile per lui, ha fatto ciò che doveva. Non aveva l’intensità per 90’, poi quando è uscito abbiamo preso il secondo gol.

Mai pensato bastasse la mia personalità, pensavo potesse essere più facile. Abbiamo giocatori che possono migliorare, anche in alcuni titolari manca personalità. In questi 3 anni che ho, voglio aiuto della società, che arriva, ma col nostro ritmo. Ora prendiamo due giocatori in prestito, uno è Maitland-Niles, l’altro un centrocampista di responsabilità, per fare delle scelte lì in mezzo. Sono i ragazzi che devono venire nella mia direzione, non io simile al loro profilo psicologico”.