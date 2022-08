Criscitiello: “Inzaghi sa che qualcosa di brutto può accadere. Ha parlato così per…”

"L'Inter a Lecce vince giocando con 5 attaccanti contro zero difensori di ruolo. Baroni non aveva centrali da schierare e Inzaghi non sapeva più dove mettere gli attaccanti. Se avesse avuto ancora Pinamonti in tribuna avrebbe messo dentro anche lui. Poca Inter vista in Salento. Inzaghi parla di mercato e ripete a voce alta, prima e dopo i pasti, il mercato in uscita è chiuso. Per autoconvincersi ma anche per mettere in difficoltà proprietà e società. L'allenatore è consapevole che con il mercato aperto fino al primo settembre qualcosa di "brutto" potrà ancora accadere. A Lecce si è vista una Inter ancora in versione estiva. Bisogna cambiare marce se si vuole provare a riportare lo scudetto alla Pinetina. Quest'anno la concorrenza è agguerrita".