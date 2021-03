Criscitiello: “Ronaldo? Ieri nessun gesto alla telecamera. Scudetto finito perché l’Inter…”

L'opinione del giornalista e direttore di Sportitalia all'indomani della sconfitta della Juventus contro il Benevento

Nel corso del suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia, ha parlato così all'indomani della sconfitta della Juventus in casa contro il Benevento: "Nella domenica tragicomica della Juventus il sigillo ce lo mette chi avrebbe dovuto cambiare il centrocampo della Juve e invece commette errori che ti dicono di non fare già a 5 anni all'attività di base. Ronaldo ieri non è andato alla telecamera con il dito verso l'orecchio e neanche potrà mai andarci perché se l'Inter vince anche senza giocare significa che il capitolo scudetto è finito. A proposito: non giocare Juve-Napoli mercoledì scorso e rinviare Inter-Sassuolo è la dimostrazione che in Italia facciamo quello che vogliamo e il protocollo lo scriviamo come ci pare ogni settimana con colori diversi".