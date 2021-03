L’Inter vince anche dal divano: per Conte la migliore delle notizie, ora trittico decisivo

La Juventus cade in casa con il Benevento e rimane a -10: solo il Milan tiene il passo, pericolo scampato per i nerazzurri

Il rinvio della gara con il Sassuolo alla vigilia della sosta per le Nazionali doveva essere l'occasione per aumentare la pressione sull'Inter capolista, ma così non è stato: il Milan vince a fatica sul campo della Fiorentina e mantiene il passo, ma la clamorosa sconfitta interna della Juventus contro il Benevento rappresenta un regalo del tutto inaspettato per gli uomini di Conte, che rimangono a +10 sui bianconeri. L'Inter, come scrive il Corriere dello Sport, "vince anche da seduta sul divano".