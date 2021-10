Criscitiello: “Spalletti grande allenatore, ma vede fantasmi. Inter in scia, però…”

Il Napoli di Luciano Spalletti fa 7 su 7 e vola in testa alla classifica di Serie A. Michele Criscitiello esalta le doti dell'ex Inter

"Spalletti ha grandi meriti su questo Napoli ma lo abbiamo sempre detto che è un grande allenatore. Deve solo migliorare fuori dal campo quando inizia a vedere fantasmi e scheletri. Di solito al primo anno va tutto liscio e questa stagione può davvero essere quella del miracolo. Sarebbe stupendo per tutti una vittoria del Napoli. Innanzitutto per il sistema calcio italiano. L'Inter è in scia ma non ha l'oggettiva forza dello scorso anno. Il Milan è bello ma la scorsa stagione ha dimostrato di non reggere 10 mesi. Quest'anno, chissà".