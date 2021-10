Sanchez, oltre 10 mln per dire addio: l’Inter non lo multa e apre alla cessione

Alexis Sanchez non sarà multato per lo sfogo su Instagram dopo la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo. Ma l'addio è più vicino

Alexis Sanchez non sarà multato per lo sfogo su Instagram dopo la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo. "Puoi valere molto ma se ti trovi nel posto sbagliato non brillerai", il messaggio tutt'altro che criptico del cileno.

L'Inter, però, non sarebbe certamente contraria alla cessione del giocatore a gennaio. Già l'anno scorso, il cileno stava per passare alla Roma in uno scambio con Dzeko. Non se ne fece nulla ma anche stavolta, sottolinea la Gazzetta dello Sport, arriverà un'apertura da parte dell'Inter all'addio.