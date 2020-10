Criscitiello: “Se non vince Conte va via con la coda fra le gambe. In difesa ha distrutto…”

Nel suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello ha analizzato il mercato di tutte le squadre della Serie A. Promossa l’Inter, premiata con un 7 dal giornalista che, però, non ha risparmiato qualche frecciata all’allenatore nerazzurro, Antonio Conte:

“Piaccia o no, è stato il mercato di Conte e per Conte. Possiamo avere da ridire su diverse cose, ma è un mercato fatto per vincere subito. Di programmazione non c’è nulla e se Conte quest’anno non vince andrà via con la coda tra le gambe e non potrà lamentarsi di nessuno. Centrocampo top, difesa in parte rinforzata, anche se a vedere bene le operazioni Conte ha distrutto giocatori forti per la difesa nerazzurra, in attacco il grosso era stato fatto la scorsa estate. Vincere per evitare, tra un anno, una rivoluzione“.

(Fonte: TMW)