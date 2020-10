LIVE FCIN1908 – Inter, Darmian in prestito con odr. Nainggolan, diktat. E Moses…

ORE 11:35 – Matteo Darmian è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il difensore italiano, classe 1989, si trasferisce in nerazzurro dal Parma Calcio 1913 a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in trasferimento definitivo (Comunicato UFFICIALE Inter)

ORE 11:15 – Ultime ore per rinforzarsi e alleggerire la rosa degli esuberi. Il Chelsea ci sta provando, tenendo vivi i contatti con l’Italia. Con l’Inter sta lavorando ad un nuovo prestito di Victor Moses, così da dare un’ulteriore opzione ad Antonio Conte sugli esterni (Di Marzio)

ORE 10:55 – Nainggolan–Cagliari: l’#Inter chiede cash. Diktat della proprietà, sconto sul cartellino già fatto. Tocca a Giulini (Alfredo Pedullà)

ORE 10:44 – Matteo Darmian è un nuovo giocatore dell’Inter: depositato in Lega il contratto del difensore, che negli scorsi giorni ha sostenuto le visite mediche di rito prima di fare ritorno a Parma per le ultime questioni burocratiche e disputare la sua ultima partita con la formazione ducale. Nuovo rinforzo per Antonio Conte, che potrà sfruttare l’ex Torino e Manchester United sia da esterno a tutta fascia che nei tre della linea difensiva.

ORE 10:30 – Secondo Sky Sport “L’Inter non venderà Milan Skriniar in queste ultime ore di mercato. Il club nerazzurro non si aspetta un ulteriore rilancio da parte del Tottenham e ha deciso di tenere il difensore nella rosa di Conte”.



ORE 10:00 – La storia tra l’Inter e Kwadwo Asamoah è giunta al capolinea: il centrocampista ghanese, arrivato a Milano nell’estate del 2018, non rientra più nei piani di Antonio Conte, e in queste ultime ore di calciomercato chiuderà la sua avventura in nerazzurro. Sul giocatore è piombata la Sampdoria che, dopo Candreva, potrebbe puntare su un altro elemento in uscita da Appiano Gentile: l’ostacolo principale è rappresentato dai 3 milioni di euro a stagione percepiti dall’ex Udinese e Juventus, troppi per le casse blucerchiate.

ORE 9:15 – Ore decisive per il futuro di Joao Mario: il centrocampista portoghese, da tempo fuori dai piani dell’Inter, è rimasto in patria in attesa di conoscere la sua prossima destinazione. Nella giornata di ieri la dirigenza nerazzurra ha trovato un accordo con il Torino ma, secondo Tuttosport, il lusitano continua a prendere tempo, in attesa di una mossa dello Sporting Lisbona: “Il portoghese continua a dire no: anche ieri. Un no non definitivo, diciamo un ni, ma sicuramente non un sì. Oggi il Torino ci proverà per l’ennesima volta. Ma a ieri sera il centrocampista continuava a preferire lo Sporting. E fisicamente è da settimane a casa sua in Portogallo“.

Ultimo giorno di mercato in casa Inter: segui tutti i movimenti della società nerazzurra su Fcinter1908. F5 per aggiornare