UFFICIALE – Croazia, i convocati per i Mondiali di Qatar 2022: c’è Brozovic

Il CT della Croazia, Zlatko Dalic, ha diramato la lista dei 26 convocati per i Mondiali di Qatar 2022: presente Brozovic

Il CT della Croazia, Zlatko Dalic, ha diramato la lista dei 26 convocati per i Mondiali di Qatar 2022. Nella lista, compare anche Marcelo Brozovic. Tra i presenti, anche gli ex Inter Perisic e Livaja, mentre non c'è Vrsaljko.