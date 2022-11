Inter-Bologna, Inzaghi rilancia Brozovic dal 1′? Bastoni recuperato. Chance per Correa

Ripartire subito. È il mantra in casa Inter dopo la sconfitta contro la Juventus. La squadra di Inzaghi non può più sbagliare e chiudere con due vittorie prima della pausa per il Mondiale, sarà fondamentale. A San Siro arriva il Bologna dell'ex Thiago Motta, la squadra emiliana sta attraversando un buon momento di forma.

Come riporta Sky Sport, dietro Bastoni pare recuperato. Con Acerbi sempre favorito su De Vrij, dovrebbe essere l’olandese a finire in panchina. In mezzo occhio a Brozovic titolare con Mkhitaryan che perderebbe la titolarità. Davanti c’è sempre Correa pronto a dare il cambio a Dzeko o Lautaro. Dopo la poca incisività degli attaccanti a Torino, le chance per il “Tucu” aumentano, più probabilmente per il Toro. A destra ancora Dumfries vista l'assenza di Darmian, a sinistra resta in pole Dimarco.