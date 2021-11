Crosetti: “Inzaghi va molto elogiato: l’Inter non è solo da scudetto ma può…”

L'analisi del giornalista: "Simone Inzaghi va molto elogiato per l'obiettivo raggiunto al primo tentativo, là dove Spalletti e soprattutto Conte avevano fallito"

Maurizio Crosetti, giornalista, ha analizzato così tra le colonne di Repubblica la qualificazione agli ottavi di finale raggiunta dall'Inter con la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk: "Simone Inzaghi va molto elogiato per l'obiettivo raggiunto al primo tentativo, là dove Spalletti e soprattutto Conte avevano fallito. Per la prima volta i gol di Dzeko leniscono la nostalgia per Lukaku, e sullo slancio del successo di sabato contro il Napoli i nerazzurri ribadiscono di essere non solo e di nuovo da scudetto, ma di poter viaggiare in Europa senza lasciarla dopo le prime gite. Negli ottavi sarà molto interessante capire dove può portare la crescita che Inzaghi non smetterà di accudire".