Inter Women, Csiszar: “Orgogliosa di vestire questa maglia, Zanetti un esempio”

Henrietta Csiszàr, centrocampista ungherese dell'Inter femminile, ha rilasciato un'intervista al Matchday Programme di oggi: "Sono una calciatrice a cui piace giocare per la squadra, mi descriverei come una grande lavoratrice e una persona che vive di entusiasmo e passioni. Quella per il calcio c'è sempre stata, ho sempre guardato tanto calcio in TV, ci giocavo con mio fratello, ha sempre fatto parte della mia vita, insieme ai miei affetti è la cosa più importante per me".