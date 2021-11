Ct Bosnia: “Dzeko? Farà degli esami, a breve sapremo qualcosa. Sapete quanto…”

Intervenuto in conferenza stampa, il ct della Bosnia spera di avere buone notizie sulle condizioni dell'attaccante

La Bosnia è attesa da due partite chiave nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. Il ct Ivaylo Petev potrebbe fare a meno di Edin Dzeko , uscito acciaccato nel corso di Milan-Inter. "Spero che Dzeko sia pronto. Ora stiamo aspettando notizie e non ci sono nuove informazioni. Edin farà degli esami oggi e conosceremo l'esito a breve".

"Il nostro futuro è nelle nostre mani e cercheremo di fare ciò di cui abbiamo bisogno. Ora siamo concentrati solo sulla Finlandia perché è la partita più importante per noi in questo momento. Dobbiamo prepararci bene e prendere i tre punti. Sapete quanto significhi per noi avere Dzeko e spero che a breve avremo notizie positive e che sarà disponibile".