Ct Danimarca: “Eriksen è cuore e ritmo per noi. Ha fatto il possibile per venire”

Il c.t. della Danimarca, Kasper Hjulmand, contento di poter contare sul centrocampista nerazzurro

La sua presenza è rimasta in dubbio fino all'ultimo, poi è arrivato l'ok dell'Ats e Christian Eriksen è volato a Tel Aviv per raggiungere i suoi compagni di nazionale. Naturalmente soddisfatto il c.t. della Danimarca Kasper Hjulmand: "È un piacere sentire quanto significhi la nazionale per Christian. Ha fatto tutto il possibile ed è davvero felice di poter partecipare. Significa davvero molto che si possa contare sui giocatori e quanto significhi per loro essere coinvolti", dice l'allenatore a TV2 SPORT.