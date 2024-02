Cucchi: “Inter? Inzaghi lavora come Klopp. E’ la squadra che più di tutte…”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Riccardo Cucchi, ex radiocronista Rai: "Inter-Juventus? L’Inter è più forte, ha più qualità, più soluzioni. L’Inter è la squadra che più di tutte riesce a giocare in verticale, non predilige il palleggio, cerca di verticalizzare, Inzaghi è stato bravo da questo punto di vista.