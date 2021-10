Dal Pino: “DAZN? Quanto successo è inaccettabile, ma le cose sembrano migliorare”

Il presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, parla dei miglioramenti avuti da DAZN nella trasmissione delle ultime partite

"E' evidente che, da parte di Fifa e Uefa, ci sia una tendenza alla proliferazioni di eventi per occupare il calendario. L'ultimissima è i Mondiali ogni due anni, ma anche la Champions che ha 100 partite in più o la nuova Conference League. Sono tutti elementi che indicano ambizioni sempre più importanti da parte di questi due organismi: non sta a me giudicare le loro strategie. Il presidente di una Lega Calcio deve proteggere i propri club e il successo del campionato nazionale", sottolinea.