DAZN, altri problemi: al posto di Juve-Alessandria va in onda… Forum!

Marco Macca

Ancora problemi per DAZN. Per oltre mezzora, infatti, gli utenti che si sono sintonizzati sul canale che trasmetteva l'amichevole tra Juventus e Alessandria si sono ritrovati a guardare una trasmissione di tutt'altro genere. Come riporta Calcio e Finanza, infatti, per alcuni minuti, al posto della partita, è andata in scena una puntata di... Forum, il celebre programma Mediaset, in onda alla stessa ora dell'amichevole. Un ulteriore disservizio che, questa volta, ha scatenato l'ironia dei tifosi.