"La sorpresa dell'Inter è stata Thuram, ma su di lui avevo pochi dubbi. Quando è arrivato a Milano in tanti erano scettici, però ha fatto tanti goal e un ottimo campionato. Già in Francia, al Guingamp, e in Germania aveva fatto intuire grandi qualità. Sapevo che poteva far cambiare idea a molti. Per il gioco di Inzaghi ha avuto un ruolo fondamentale. Delusione? Penso che ognuno abbia fatto la sua parte e sia stato determinante per la vittoria dello scudetto. L'Inter in passato aveva grandi individualità, questa invece è stata la vittoria del gruppo. Tutti sono stati funzionali al raggiungimento degli obiettivi".