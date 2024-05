"In ogni caso, Inter Media, cioè l’emittente, ha tempo 60 giorni dalla data dell’avvenuto formale cambio di controllo e passaggio di proprietà, per consegnare ai detentori dei bond la nota formale dell’avvenuto cambio di controllo. Resta da capire anche la valutazione sull’Inter delle agenzie di rating dopo l’ultimo passaggio di proprietà ad Oaktree, che come detto resta tra i principali sottoscrittori dell’emissione di Inter Media".