Dalmat: “Fiero di questa squadra. Lautaro grandissimo. Onana è il futuro dell’Inter”

Attraverso un video postato sulla sua pagina Instagram, Stephane Dalmat commenta la grande prestazione dell'Inter contro il Barcellona: "Ho visto una bellissima partita tra due squadre che volevano giocare. Peccato che dall'altra parte c'era un grandissimo giocatore come Lewandowski. L'Inter ha dimostrato che è sulla buona squadra, giocare al Camp Nou è sempre difficile. Quasi tutte le squadre perdono in questo stadio, invece l'Inter ha dimostrato qualità, poteva vincere. Onana è il portiere titolare, è lui il futuro dell'Inter".

"Lautaro grandissimo, ha fatto una grande gara. Tutti hanno fatto il loro lavoro e alzato il livello. Sono felice e fiero di questa squadra, oggi possiamo dire che l'Inter è una grandissima squadra. Dobbiamo continuare perché nel calcio le cose cambiano velocemente. Ieri l'Inter ha dimostrato che è in netta ripresa, aspettiamo la prossima partita ma con i recuperi di Brozovic e Lukaku possiamo dire la nostra in campionato e in Champions. Fiero di quello che ho visto ieri, non vedevo una partita così da molto tempo. L'Inter deve essere fiera di quello che ha fatto ieri".