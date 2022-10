Gosens come Eriksen? Un gol per la svolta: al Camp Nou la rinascita della nuova freccia Inter

Una notte che sa di svolta, di rinascita. Il possibile inizio di una storia tutta nuova, ancora da scrivere. Robin Gosens e l'Inter , chissà che la storia d'amore non sia appena cominciata. Il gol del Camp Nou nella supersfida contro il Barcellona di Champions League può segnare un punto di svolta per il laterale tedesco, che in questo inizio di stagione, dopo un'estate che lo aveva visto vicino a lasciare Milano, era stato spesso seduto a scaldare la panchina. L'Inter lo aspetta ancora e spera di aver trovato una nuova, importante freccia al proprio arco. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Dal Camp Nou può nascere un nuovo Gosens. L’olandese farà di tutto per convincere Inzaghi e sa di giocarsi tanto da qui al Mondiale: un mese per acquistare finalmente centralità in nerazzurro, provando a rappresentare un’alternativa valida a Dimarco. Fino a poche ore prima della partita contro il Barcellona si parlava di mercato, di una possibile partenza a gennaio dopo l’interesse del Bayer Leverkusen negli ultimi giorni della sessione estiva. C’è ancora molto da fare per tenersi il posto a Milano, impossibile vivere di rendita dopo un gol seppur pesantissimo. Ai tempi di Antonio Conte, Christian Eriksen diventò titolare dopo la punizione vincente nel finale del derby di Coppa Italia. Una botta di fiducia e autostima. Chissà che per Gosens non possa essere lo stesso. Il gol contro il Barça non è ancora entrato nella storia nerazzurra, ma può finirci presto. E sa già di rinascita".