D’Ambrosio: “Monza-Inter, pronto a dare tutto. Sarà emozionante. Carboni? Dimostra di…”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Danilo D'Ambrosio ha parlato della sfida tra Monza-Inter in programma sabato sera. "Mi ricordo la prima di campionato a San Siro, sarà emozionante ma appena l'arbitro fischierà sarò pronto a dare tutto per il Monza. Saremo quelli che cerchiamo di essere sempre, cerchiamo di non subire nessuno anche se contro l'Inter non sarà facile, ci difenderemo con le unghie e con i denti. Loro stanno facendo un grande campionato, sanno quello che devono fare, con la Juve sarà una grande lotta da qui alla fine del campionato".