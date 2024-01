FCIN1908 – Sensi-Leicester, cresce la fiducia sul trasferimento immediato

L’offerta ufficiale non è ancora arrivata, ma - secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it - cresce la fiducia verso la fumata bianca. In queste ore dall’Inghilterra sono arrivati segnali di ottimismo sull’affondo decisivo: nuovi contatti tra le parti potrebbero agevolare la chiusura del cerchio a stretto giro di posta.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.