Sul web: “D’Ambrosio ha rifiutato il Napoli”. L’agente: “Andremo per vie legali”

Un articolo sul mancato sì di Danilo D'Ambrosio al Napoli ha fatto arrabbiare la sua agenzia e quindi il calciatore. Stando quanto scritto in un articolo apparso sul web, il calciatore del Monza, ed ex Inter, avrebbe rifiutato il ruolo di vice Di Lorenzo al Napoli e si spiega anche che la decisione sarebbe arrivata perché nel club di De Laurentiis non avrebbe avuto ricevuto garanzia di giocare.

La G e V Sport, con un comunicato ufficiale, ha smentito queste notizie. Vincenzo Pisacane è l'agente che guida l'agenzia che sui social ha scritto: "Danilo è nato a Napoli, come i suoi figli. Ha sempre amato e rispettato la città e i suoi compaesani. Diffidiamo chiunque di pubblicare articoli con titoli da clickbait in merito alla sua persona. Procederemo per via legali". Il comunicato è stato condiviso anche della moglie del calciatore che da sempre racconta la sua napoletanità e quella della sua famiglia come motivo di orgoglio.