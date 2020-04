D’Amico: “Coronavirus una calamità: ecco come risollevare il calcio. Prevedo ricorsi e cause per…”

Il quotidiano Il Giornale riporta alcune dichiarazioni del procuratore Andrea D’Amico sugli effetti che il Coronavirus sul mondo del calcio: “Siamo di fronte a una calamità e dinanzi alle calamità devono intervenire gli Stati, l’Europa, Uefa e Fifa per risollevare il calcio. Su questo punto basterebbe prospettare un anno bianco dal punto di vista fiscale per far risparmiare alle società il 50% delle tasse da versare. Come ci si comporterà sui trasferimenti già sottoscritti, ad esempio Amrabat del Verona ceduto alla Fiorentina per la cifra di 20 milioni? Ecco: intravedo un possibile scenario colmo di rischi di ricorsi e cause“.