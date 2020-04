L’ag Morabito: “Milinkovic sarebbe partito senza Coronavirus. Nel mercato ci saranno…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Vincenzo Morabito, noto procuratore, ha parlato così in vista della prossima sessione di mercato, che sarà molto diversa a causa dell’emergenza Coronavirus: “C’è una indicazione chiara e netta da parte della Fifa e dell’Uefa. Bisognerà chiudere le stagioni attuali prima di ripartire con quelle prossime. Ci auguriamo tutti di uscire presto dall’emergenza ma mettiamoci in testa che la serie A andrà conclusa. Ci sarà la lotta per lo scudetto, vedremo come andrà a finire e poi Lotito dovrà decidere una volta per tutte. Milinkovic sarebbe partito se non ci fosse stato il Coronavirus. Il mercato sarà ridimensionato al pre-Neymar, ci saranno soprattutto scambi e i top rimarranno dove sono”.