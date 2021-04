D’Amico: “Superlega parte da lontano, ma c’è stato un errore. Non capisco…”

Le parole del procuratore: "Tutto è business, spettacolo, e non capisco le critiche della gente. Sono degli interessi economici e politici in gioco importanti"

Intervenuto ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, Andrea D'Amico, noto procuratore, ha parlato così del progetto tramontato della Superlega: "Questo è un progetto che parte da lontano, non è nato ora, la pandemia lo ha solo accelerato. L’errore commesso dalle firmatarie è stato il non comunicare in maniera chiara, dando modo di travisare l’idea a monte. Tutto è business, spettacolo, e non capisco le critiche della gente. Sono degli interessi economici e politici in gioco importanti, se si mettessero d’accordo le più grandi squadre europee non ci vedrei niente di strano. In realtà non è equilibrata nemmeno la Serie A come sistema economico sportivo, andrebbero dati più soldi alle piccole, perché non possono competere con le big e rischiano il fallimento ad ogni retrocessione. Ognuno difende i propri interessi, mi stupisco di chi si stupisce".