GdS – Superlega, il 67% degli interisti si oppone: “Egoismo e avidità”. L’idea dei tifosi

Il sondaggio di SWG, riportato dalla Gazzetta dello Sport, con il pensiero dei tifosi dei club italiani sul tema Superlega

Il sondaggio scava nel pensiero dei tifosi per capire i motivi dietro al voto di ciascuno. "Per la maggioranza (il 65%) «la creazione della Superlega sarebbe...», risposta: «Una mancanza di rispetto verso tifosi e appassionati, tenuti all’oscuro di tutto». Seguito da «un’espressione di avidità ed egoismo da parte di pochi, il cui solo desiderio è quello di arricchirsi», «una forma di ricatto prepotente, per spingere a riforme in favore di pochi» e «una necessità per aumentare gli introiti dei grandi club e salvarli dalla crisi finanziaria». Al di là dei potenziali benefici economici sono tempi e modi a lasciare più di un sospetto. I tifosi hanno imposto la loro voce, sono stati ascoltati e seguiti.