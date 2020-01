Dani Olmo, assist per Vidal-Inter? “Barça a gennaio? Sono pronto. Perché se resto in Croazia…”

Arrivano dalla Croazia delle dichiarazioni che possono davvero far comodo all’Inter e che potrebbero liberare Arturo Vidal. Sì, perché come già emerso nelle scorse ore, il Barcellona ha presentato un’offerta alla Dinamo Zagabria per riportare in Catalogna Dani Olmo, centrocampista cresciuto nel settore giovanile. E lo stesso calciatore, ai microfoni di L’Esportiu, ha confermato il tutto: “Mi rende felice che le voci siano diventate una proposta concreta e che il Barça ripensi alla possibilità di riportarmi a casa. Ho trascorso sei anni in Masia e mi hanno insegnato i valori per tutta la vita. Il mio obiettivo è quello di andare all’Europeo. E sarà difficile per me se nei prossimi sei mesi giocherò solo una competizione minore, come la Croazia. Voglio fare un passo avanti. E non solo per andare all’europeo, ma anche per continuare a migliorare. Sono pronto a fare un passo avanti nella mia carriera”. Strada spianata per Vidal all’Inter?